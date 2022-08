Javiera Parada por críticas a su giro político: “Nadie sabe lo que una ha vivido y cómo ha logrado pararse”

La gestora cultural, Javiera Parada, se refirió a la diversas críticas -e incluso amenazas- que ha recibido por parte de usuarios de redes sociales, debido a su giro político que incluye un paso por el Partido Comunista en su juventud y militar en Revolución Democrática entre 2012 y 2019, a ser uno de los principales rostros opositores a la propuesta de nueva Constitución.

Recientemente, la actriz también causó polémica por su participación en la campaña del Rechazo, donde se hizo referencia a la Franja Electoral de 1989 por el No. “Lamento que haya gente que se ofendió, esa nunca fue nuestra idea. El video surgió para hablarle a esa miles de personas que, como nosotros, estuvieron en contra de la dictadura”.

En conversación con el Diario Financiero, además, se refirió a los comentarios que cuestionan su actual posición política considerando su historia familia, dado que es hija de José Manuel Parada, una de las víctimas del caso Degollados, uno de los crímenes más crudos de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Hay un fenómeno en redes sociales que no logro entender, conmigo y con alguna otra gente. Hay unas jaurías que, como no las logro entender, se las dejo a los psicólogos sociales”, describió.

En ese sentido, aseguró que “creo que Twitter es un mundo que funciona con sus lógicas y ahí veo algo muy preocupante, no solo conmigo, sino en general: la anulación del debate y el maltrato; el odio, la violencia, que ningún ser humano debe recibir. Uno puede estar muy en desacuerdo e incluso no entender por qué alguien hace algo, pero eso no le da derecho a la gente de insultarte, a denostarte y a utilizar tu historia para agredirte“.

“Las cosas que he tenido que leer… no le deseo a nadie que tenga que leer lo que me han dicho por Twitter. Nadie sabe lo que una ha vivido y cómo ha logrado pararse en la vida“, afirmó.

Finalmente, sostuvo que “la violencia desatada de las redes sociales le hace mal a la convivencia democrática y, por otro lado, nadie debería permitirse maltratar a ningún ser humano, por muy en desacuerdo que se esté”.