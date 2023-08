El duro cruce de JC Rodríguez con Daniel Andrade: “Aunque me mire a los ojos y llore, yo no le voy a creer”

El fundador y responsable jurídico de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, estuvo presente en el matinal “Contigo en la mañana”, donde por primera vez rompió el silencio en torno al bullado Caso Convenios.

En conversación con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, el ingeniero civil mecánico se refirió por primera vez a los traspasos millonarios de fondos por parte del Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta a la fundación, recibiendo una suma de total de $426 millones de pesos.

“La diputada Catalina Pérez no influyó con terceros”

En la caso se encuentra vinculada su ex pareja, Catalina Pérez Salinas, diputada por el 3er distrito de la Región de Antofagasta, militante de RD y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien mantenía la relación con Andrade en el momento que se firmaron los contratos. A pesar de ello, asegura su inocencia ante los hechos “la diputada Catalina Pérez no influyó con terceros, ni con nadie. Ella no tiene nada que ver con este convenio”.

En ese momento JC decide interrumpir a Andrade para consultarle acerca de si Pérez se encontraba en conocimiento de la firma de los convenios, a lo que respondió: “No le dije directamente. En las conversaciones iniciales no se enteró, pero después sí, cuando fue avanzando el proyecto y ya estaba andando”.

Luego, Andrade quiso dejar en claro que no existía algún interés en crear esta fundación para recibir los fondos del Estado, descartando la participación del partido, pese a que Julio menciona la participación de Javiera Martínez, jefa de presupuesto del Ministerio de Hacienda, quien también es militante de Revolución Democrática. “No hablé con otros militantes de RD para construir fundaciones, yo hable con otra gente “.

Reacción de JC

La afirmación de la inocencia de Catalina Pérez por parte de Andrade descolocó a Julio César. Tras no considerar el hecho de que la diputada era su pareja en ese momento y la asociación interna que existe con el partido. “La asociación es escandalosa, ustedes pertenecen a un grupo de jóvenes que venían a cambiar la política (..) y resulta que usted firma un convenio con pura gente que conocía, de su partido, que trabajaban con tu pareja..”.

Posteriormente el animador agregó enfáticamente en torno a mala práctica: “Aunque me mire a los ojos y llore, yo no le voy a creer que esto no es un tinglado para sacar dinero”.

