“Hay abuelitos durmiendo en carpas”: JC Rodríguez reveló crudos relatos de damnificados en Villa Independencia

Julio César Rodríguez realizó un inesperado viaje a Viña del Mar, lugar donde constató la realidad que los propios damnificados de los incendios forestales relataron en dos registros que luego el conductor de Contigo en la Mañana publicó en su Instagram.

Recordemos que la catástrofe registrada en la Región de Valparaíso arrasó con miles de casas en la Ciudad Jardín, Quilpué y Villa Alemana, provocando además la muerte de 134 personas.

En ese sentido, el comunicador expuso que se trasladó hacia Villa Independencia y en el lugar pudo escuchar las denuncias de los afectados, asegurando que aún hay “abuelitos durmiendo en carpas y ninguna ayuda”.

“Un vecino haciendo comida para más de 200 personas, el MOP (Ministerio de Obras Públicas) no entra a las casas a ayudar con los escombros. ¡Esto no puede seguir así! ¡Ayúdame por favor a viralizarlo!”, escribió JC en un primer post.

Relatos de víctimas

Asimismo, en dicho registro se puede escuchar las acusaciones expuestas por los damnificados, explicando que el día de la emergencia les cortaron el agua por motivos que desconocen y que tampoco llegó Bomberos para el combate de las llamas.

“Mi casa se pudo haber salvado, pero cortaron el agua, ni el grifo funcionaba”, comentó una vecina. “Dos niños murieron con su tata, por ir a buscar refugio murieron con la familia a la que llegaron”, complementó otra víctima.

“Necesitamos ayuda del gobierno ahora, no en un mes más, no en una semana más. No podemos seguir viviendo así (…) tengo un tío de más de 60 años con cáncer y durmiendo en una carpa. Mis niños están durmiendo en carpa (…) cómo vamos a mandar a los niños al colegio, si no han dormido y no han descansado“, continuó la afectada.

Posteriormente, en un segundo video, Rodríguez explicó su presencia en la zona, asegurando que todo se debió a que una persona lo fue a buscar a Radio Biobío y “me pidió ir a Villa Independencia”.

En cuando al registro, sostuvo que “es una conversación con los vecinos espontánea sin cortes, registrando lo mejor posible todo lo que decían!! Una Villa a 25 días de la catástrofe que se siente completamente abandonada“.

