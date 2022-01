Jeannette Jara, abogada y administradora pública, ex subsecretaria de Previsión Social, ex dirigenta sindical y militante del Partido Comunista (PC), asumirá como ministra del Trabajo bajo el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

“Vengo a colaborar con el presidente Boric con la idea central de poder construir en Chile una sociedad en que los derechos sociales estén al centro y que la dignidad de las personas se logre alcanzar. Esa es mi tarea y para eso voy a poner no solo mi empeño, sino que también toda la voluntad y el diálogo necesario para lograr consolidarla”.

Con esas palabras, la futura líder de la cartera del Trabajo definió uno de sus principales objetivos. En conversación con La Tercera, Jara reflexionó sobre los desafíos que deberá enfrentar.

Lee también: Marcela Ríos: “Va a ser central la perspectiva de DD.HH. y género como un enfoque transversal”

En ese sentido, la próxima secretaria de Estado tiene claro que uno de los proyectos que deberá priorizar en su primer año como ministra será la generación de empleo: “La crisis económica y social que vivió Chile producto de la pandemia ha generado empleo informal y también desocupación, especialmente en mujeres”, dijo.

Del mismo modo, la futura ministra detalló que deberá enfocarse en el tema previsional y una jornada laboral de 40 horas, proyecto presentado en el Congreso por la diputada y futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

Respecto al primer punto, Jara especificó que “la movilización social dejó clara la prioridad que tiene el tema previsional. Vamos a trabajar a través de un proceso de diálogo social para poder generar el mejor proyecto de ley, que busque la voluntad y los acuerdos que sean necesarios para reformar el sistema de pensiones y crear un verdadero sistema de seguridad social”.

Lee también: Marcel y el programa de Boric: “El contenido parece más innovador o radical, pero las ideas son bien comunes”

En cuanto a las 40 horas, sostuvo que “es el eje central de nuestro programa de gobierno y haremos todas las gestiones que sean necesarias para poder avanzar legislativamente en este proyecto, sobre todo considerando que muchas empresas ya tienen jornada de 40 horas y es, además, lo que se está mirando hacia los países de la OCDE”.

AFP: ¿Quinto retiro?

Jara aseveró que “los fondos previsionales de los trabajadores van a permanecer de la misma forma. Los fondos que ya están ahorrados no se van a tocar”.

“Mi misión como ministra del Trabajo va a ser contribuir al gobierno, generando las bases para que podamos instalar un sistema de seguridad social en Chile, donde la esencia es tener un sistema de pensiones como un derecho humano, para que desde lo colectivo se asuman los riesgos del envejecimiento. Hoy se asume el riesgo individualmente”, apuntó.

Lee también: Dammert, Crispi, Sanhueza, Monsalve y Lobos: El perfil de los nuevos acompañantes del gabinete de Boric

Asimismo, añadió que “hemos propuesto al país una reforma basada en la seguridad social, como es en los sistemas modernos del mundo”.

Por otro lado, en cuanto a los retiros del 10% de los fondos de pensiones, Jara dijo: “Mi postura es que la crisis no la pueden seguir soportando las y los trabajadores y que llegamos a esta situación porque desde la política pública, en el momento que era indispensable apoyar a las familias, no se generaron las ayudas. Estamos trabajando para no llegar a esa misma situación. Esa es mi postura, la postura del gobierno”.

“Creo que la principal tarea es reformar el sistema previsional, y para no deteriorar más el monto de las pensiones, tenemos que buscar las ayudas sociales que las familias requieran hoy día, cuando todavía estamos en una pandemia y en una crisis importante que ha tenido consecuencias en la vida de las personas”, finalizó.