Durante la tarde de este miércoles 19 de enero, el jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía, el general Luis Cuéllar se refirió en duros términos a los homicidios ocurridos en la macrozona sur del país, que dejó a dos personas fallecidas.

“No somos policías, nosotros somos parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones”, dijo el militar una vez finalizada la sesión extraordinaria del Comité Policial.

“Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas”, advirtió.

“Por eso les digo y repito enfáticamente: aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por Qué no se enfrentan con nosotros? Los invito“, añadió.

“Lo más lamentable y peligroso al mismo tiempo, es que los hechos que acaban de describir son atentados de gente desalmada en forma artera y cobarde. Se los digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no se enfrentan a los militares derechamente? ¿Por qué asesinan personas civiles, desarmadas e inofensivas? Son unos cobardes”, sentenció Cuéllar.

Reacciones del mundo político

El diputado parte de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jorge Brito (RD), calificó como inaceptable las declaraciones del jefe de Defensa, asegurando que sus palabras son irresponsables e irracionales, “atentando contra la paz en el Wallmapu.

“El Gral. Cuéllar debe aclarar si esta es una opinión personal o institucional y asumir su responsabilidad como corresponde en un Estado de derecho”, agregó el parlamentario.

Para Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche, “es la declaración más grave e irresponsable de una autoridad (militar) en mucho tiempo en Wallmapu”.

El ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, también calificó las palabras como “impresentables”, asegurando que incita a la violencia. “Ese no es el rol que deben cumplir las FFAA. Así no se construye la paz que Chile exige”, enfatizó.

Por otra parte, Luis Sánchez (Partido Republicano), diputado electo por el distrito siete felicitó al jefe de Defensa por sus palabras. “Muy bien, contra el terrorismo se necesita más acción y menos buenas intenciones.

Para el ex ministro de Estado, Mario Desbordes, “moleste a quien moleste, el Gral dice una verdad gigante, son asesinos y cobardes, atacan solo al indefenso”.

Los hechos en la macrozona sur

Es relevante recordar que en la jornada de este martes 18 de enero, dos hechos de violencia fueron informados desde la macrozona sur del país, resultando ambas personas fallecidas. Lo anterior, causó de manera inmediata conmoción transversal en el mundo social y político.

El primer suceso ocurrió a eso del mediodía en Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío. Según comunicó El Austral de Temuco, la víctima identificada como César Millahual, de 22 años, murió baleado mientras manejaba un máquina forestal.

El segundo caso, se llevó a cabo a eso de las 16:00 horas de la misma jornada en la comuna de Angol. Un grupo de desconocidos asesinó a tiros al reconocido ex dirigente agrícola y campesino, Joel Ovalle Durán, de 68 años.