Jefe de Defensa Nacional por violencia en Macrozona Sur: “No nos van a asustar”

Durante la tarde del pasado martes se confirmó el fallecimiento de uno de los trabajadores que resultaron heridos en un ataque armado registrado en Lumaco, Región de La Araucanía. Lo anterior, se dio en medio del Estado de Excepción decretado por el gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de resguardar las rutas y permitir el libre y seguro tránsito del abastecimiento de la zona.

En ese contexto, fue que el general jefe de la Defensa Nacional, Edward Slater, tuvo palabras para referirse a los hechos de violencia perpetrados, así como también para explicar funciones que les han encomendado. Por otra parte, señaló que quienes llevan a cabo los actos delictivos “no nos van a asustar”.

“No se que pretende esta gente realizando estos actos de terror y de destrucción, causando la muerta de gente pacífica de su propia etnia, que su única función era de trasladado par ir a trabajar. Es el colmo que ocurran este tipo de cosas, yo rechazo todo tipo de violencias. Hay un rechazo transversal”, comenzó indicando Slater.

“Nosotros tenemos la atribuciones que nos da la Constitución. Esto nace de una solicitud que hacen las personas para efectuar el traslado dentro de la región, de los bastimentos par mantener abastecida la zona. ¿Ocurría eso antes? no. ¿Ocurre ahora? sí. ¿Están las vía expeditas para transportar el material? sí. ¿A la gente le está llegando el combustible y el alimento para subsistir? sí. Existe comunicación con otras regiones, sí. La tarea se está cumpliendo”, aclaró.

Al ser consultado sobre un hecho cercano a la zona de Lautaro, donde quemaron un camión y dejaron un lienzo solicitando la salida de las Fuerzas Armadas de la zona, calificó la situación de “lamentable”.

“Con respecto al lienzo habla de una percepción de personas que no quieren que estemos acá, que por algo no quieren que estemos acá. Bueno es justamente el tipo de personas que por nuestra ausencia, lograr llevar a cabo las acciones de violencia y terror que acostumbran a hacer, en consecuencia, al estar acá impedimos que eso suceda“, explicó.

Al ser preguntado sobre la ola de hechos delictuales, envió un mensaje para los agresores. “Eviten seguir en esta línea. ¿Qué van a lograr? ¿Quieren producir terror? A nosotros los militares no nos van a asustar. ¿Qué quieren? Con todo lo que producen, incendios, mensajes, quemas, muertes, ¿Cuál es el mensaje que producen? ¿Hay algún fundamento para producir todo este daño? Ninguno.”, enfatizó.

Con relación al Estado de Excepción “acotado”, el general señaló que “el decreto no dice acotado”, y que dice “orientarse y permitir el libre tránsito” y es lo según sus palabras, “están haciendo”.

“Nosotros no estamos solo enfocados en la Ruta 5. Estamos en las rutas secundarias. De hecho muchas situaciones no ocurren por la presencia militar. Yo cumplo lo que dice el decreto, no me hagan comentar lo que dice el gobierno. Mi función es mantener las vías de comunicación libre“, detalló.

Al ser consultado sobre atribuciones en rutas rurales, aclaró que los militares no tienen facultades para pedir identificación ni registrar. “Por eso que es necesario en la mayoría se los casos patrullajes mixtos, donde Carabineros si tiene la facultad para registrar“, afirmó.

Con respecto a la ruta en la cual fue baleado Segundo Armando Catril, señaló que es una una ruta forestal “de muy difícil acceso” y que él logró llegar en helicóptero porque no son muy seguras para el desplazamiento militar.

“Tenemos contingente, son muchos los campamentos. El ataque que usted comenta fue una emboscada que duró segundo con un desenlace fatal. Nosotros no nos vamos a cansar y vamos a estar 24/7. Si es necesario no dormir, no vamos a dormir, hasta cumplir la tarea que se nos ha encomendado, porque queremos a nuestros compatriotas y al pueblo mapuche“, sentenció.