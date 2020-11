La jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres, se refirió al proyecto aprobado del retiro forzoso del 10% de los fondos previsionales para deudores de la pensión alimenticia, iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

En entrevista con CNN Chile, sostuvo que “culturalmente se produjo una cosa bastante relevante y es que las personas que activaron sus causas van a querer pagarse con este retiro del 10% o el próximo, con todos los bonos, para poder que se haga efectivo ese derecho, que se le pague esta deuda que por años se ha mantenido en stand by”.

La magistrada añadió que “si uno piensa por qué no paga, hay deudores que no pagan porque no quieren, pero hay deudores que no pagan porque no pueden. Ahí también sería importante que el Estado pudiera subsidiar al menos la pensión mínima, deberíamos avanzar hacia eso”.

Es por lo anterior que detalló que “desde la Asociación Nacional de Magistrados lo dijimos en una carta al presidente y otras autoridades, por qué no avanzar hacia tener una pensión mínima“.

“En términos de la violencia que está asociada, hay un tema importante de violencia que se esconde y muchas veces no está dentro de las cifras oficiales“, agregó.

En tanto que sobre la legislación de este retiro forzoso, Jeldres comentó que “no podemos volver a cometer los mismos errores, de entender que es un proceso automático” y que “lo importante es que el legislador sí considere aquellas cosas que nos permitan pagar de una manera más expedita“.

Esto debido a la experiencia obtenida del primer proceso del retiro del 10%, donde se generaron protocolos que demoraron el pago del dinero a las personas que debían recibir el monto adeudado por la pensión alimenticia.