Un terremoto político provocó el Gobierno el martes, cuando el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó que el Ejecutivo ya ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de un tercer retiro de fondos previsionales.

Un día antes, la diputada Pamela Jiles (PH) había asegurado en el Congreso que el Gobierno había tomado la decisión de no acudir al TC. Según la candidata presidencial, sus “fuentes” en La Moneda le habían confirmado la determinación del presidente Sebastián Piñera.

“Hemos conseguido darle un jaque al rey”, afirmó, haciendo referencia a su propuesta de bajar su candidatura presidencial a cambio de que el Ejecutivo respaldara el tercer retiro.

Eso, como ya es sabido, no ocurrió, y el miércoles los ministros que integran el comité político enviaron una carta a La Tercera para desmentir las versiones de prensa que indicaban que la decisión del mandatario no contaba con los respaldos de los ministros de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y del Interior, Rodrigo Delgado.

En la misiva, estos señalan que adhieren “completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría un tercer retiro de ahorros previsionales”.

Sin embargo, Jiles reiteró su versión este jueves y aseguró a CHV Noticias que fue un ministro o ministra quien le informó a primera hora el lunes pasado que el proyecto de un nuevo retiro no iría al TC.

El Gobierno supuestamente había decidido patrocinar la iniciativa, pero dejando a un lado el beneficio para las rentas vitalicias y el artículo 65.

Según la diputada, el martes La Moneda habría cambiado de opinión y habría presionado a los ministros que no estaban a favor de la idea, quienes serían más que sólo Rubilar y Delgado. La parlamentaria aseguró que los secretarios de Estado “díscolos” habrían sido amenazados con la renuncia inmediata.

Este jueves, en medio de la votación del tercer retiro en el Senado, Ossa volvió a descartar que existan divisiones en el comité político y negó que la carta haya sido enviada a petición del presidente Piñera.

“Nosotros, de forma espontánea ante una versión de prensa que nos pareció que no era precisa y que respetamos totalmente, era una buena señal, señalar que la supuestas divisiones no existen porque los chilenos no quieren ese tipo de incertidumbres”, manifestó.