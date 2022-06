Joaquín Lavín valora mención de Boric: “No es común que un presidente salga de sus trincheras políticas”

Durante su participación en una actividad de la Cámara de la Construcción, el presidente Gabriel Boric hizo una particular recomendación a los asistentes al evento.

“Permítanme hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva: El último libro de Joaquín Lavín, que se llama Las diez tendencias que transformarán Chile”, comenzó señalando el mandatario.

“Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero me contagió el optimismo que tiene en ese libro respecto a las diez tendencias que hoy día. En la actual configuración del mundo, pueden empujarnos a que Chile sea un socio fundamental”, añadió el jefe de Estado.

Conforme a sus declaraciones, lo anterior podría permitir “mejorar la calidad de vida de tantos de nuestros habitantes, y además ser un polo de desarrollo en todo América Latina“.

En el texto que alude el mandatario, el ex alcalde Las Condes aborda -en formato ensayo- la economía chilena y su desafío frente al cambio climático.

Reacción de Lavín

En conversación con El Mercurio, el ex candidato presidencial de la UDI reaccionó a las palabras del presidente Gabriel Boric, reconociendo que le “llaman la atención positivamente dos cosas”.

Por un lado, destacó “tener un presidente lector. Eso ya lo sabíamos, pero se da tiempo para leer aún ahora, en medio de todas las preocupaciones. Eso es muy valioso”.

Mientras que por otra parte, afirmó que “no es común que un presidente salga de sus trincheras políticas y haga un gesto de reconocimiento en público a un libro de alguien que piensa distinto. Agradezco eso”.

Además, agregó que “más allá de lo personal, lo verdaderamente importante es que el presidente está consciente de la oportunidad única que Chile tiene en este momento“.

En ese mismo sentido, sostuvo que “ojalá” los temas tratados en su libro logren “transformarlos en políticas de Estado”. “Creo que aquí está, en lo económico, el ‘relato’ que debe unirnos en los próximos años: Transformar a Chile en una superpotencia verde y contribuir así a salvar al mundo del calentamiento global”, aseveró.

“Tenemos todo para lograrlo y creo que en esa meta país el presidente Boric debe contar con el apoyo de todos“, cerró.