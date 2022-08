Johannes Kaiser: “Sebastián Piñera no debió haber sido nunca candidato por su prontuario”

El diputado Johannes Kaiser declaró que el ex presidente Sebastián Piñera no debió en ninguna de las elecciones haber competido por La Moneda.

El miembro de la bancada del Partido Republicano aseguró, en entrevista con La Cuarta, que “Sebastián Piñera no debió haber sido nunca candidato presidencial en Chile por su prontuario. Y no digo que él haya sido condenado, pero evidentemente que él, en su momento, hizo cosas que son cuanto menos de muy dudosa calidad”.

“Y cuando nosotros, me incluyo, respaldamos a personas que no deberían estar en un cargo solamente porque pensamos con la lógica del equipo de fútbol -mi equipo es malo, pero es mi equipo y no lo voy a cambiar-, terminamos jugando mal el partido”, destacó.

Por el plebiscito

Si bien es conocida su postura sobre la propuesta de nueva Constitución, ya que votará Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, ahora fue más allá y expresó que “si gana el Apruebo, no va a haber una democracia en Chile”.

“La Constitución que están proponiendo es una Constitución antidemocrática que va a dejar las elecciones como hoja de parra, para cubrir sus vergüenzas totalitarias”, agregó.

Es por lo anterior que dijo que “la oposición va a tener una sola opción: esperar si el sistema se desmorona por su propia incapacidad”.

“Oficial del Titanic”

Además, se refirió a sus dichos machistas que fueron expresados en su canal de YouTube y en redes sociales, los que le terminaron valiendo la salida del Partido Republicano, pero no de su bancada.

“El Partido Republicano, en vez de defender mi caso, se decidió por una estrategia defensiva. Y como yo tenía la profunda convicción -y la tengo hasta hoy- de que José Antonio Kast era el mejor candidato para ser presidente de la República, dije, de acuerdo, me sumo a esa estrategia, y eso implicaba que yo tenía que renunciar. Pero a mí no me lo pidieron en ningún momento”, explicó.

Junto a lo anterior, indicó que “ser elegido diputado en este momento histórico de Chile, es como recibir la patente de oficial del Titanic después de que chocó el iceberg. Claro, soy diputado, el descueve, pero la institucionalidad está prácticamente en ruinas, y el país está profundamente fracturado. Entonces, qué te queda: mi labor es ver cómo armamos los botes salvavidas y sacamos a la gente, pero ya no tiene mucha gracia el tema”.

Finalmente, Kaiser manifestó que “yo puedo ser amigo de gente de todos los sectores… con excepción quizás de aquellos más recalcitrantes, adoradores de Carlitos Marx. ¿Ok? Porque ahí hay un tema que es de carácter, tengo la impresión, del odio de clase… ese tipo de cosas hace simplemente imposible tirar el puente”.