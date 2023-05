Diputado Johannes Kaiser tiró lápiz a jefe de bancada del Partido Republicano en plena sesión de la Cámara

La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la idea de legislar un proyecto que modifica el Código Procesal Penal, el cual tiene como objetivo establecer, con mejor precisión, criterios y principios orientadores en materia de determinación de la prisión preventiva.

La propuesta, en especial, toma como referencia el peligro para la sociedad en función a la gravedad del hecho punible. Asimismo, a la mantención de la libertad del imputado como peligro para la seguridad de la sociedad.

Para lo anterior, se considera el hecho de que la persona haya actuado usando armas de fuego. También, que haya formado parte de una agrupación u organización de dos o más personas en la comisión del delito.

La iniciativa nació de en una moción transversal presentada por parlamentarios de la UDI, RN, PDG, PS, PL e independientes.

Diputado Kaiser lanzó lápiz durante intervención

Durante la discusión, el diputado Johannes Kaiser pidió la palabra para manifestar sus impresiones sobre el proyecto. Sin embargo, en medio de su intervención, protagonizó un curioso momento que quedó captado ante las cámaras.

Kaiser perdió la paciencia con Benjamín Moreno, jefe de la bancada del Partido Republicano y que se sienta frente a su puesto, luego que este hablara en reiteradas ocasiones en medio de su relato.

Moreno continuó conversando pese a que, anteriormente, Kaiser le indicara “don Benjamín, gracias” para que mantuviera silencio.

Evidentemente molesto, el parlamentario decidió lanzar un lápiz que tenía en su mano hacia el asiento del diputado republicano.

Luego de lo ocurrido, ambos publicaron una irónica “declaración pública” a través de su cuenta de Twitter. “Queremos informar que vamos a acompañar a mi colega, Benjamín Moreno, a constatar lesiones. Él ya se puso en contacto con sus abogados para querellarse en mi contra”, dijo Kaiser en el video.

“Me siento profundamente afectado, esta situación psicológicamente me ha dañado mucho y esperamos que sea algo donde el gobierno pueda tomar medidas. Esto no se puede volver a repetir”, complementó Moreno en tono irónico.