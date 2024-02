Johannes Kaiser y primarias anunciadas en Chile Vamos: “Voy a ser precandidato presidencial”

Johannes Kaiser, diputado independiente y ex miembro del Partido Republicano, anunció que quiere ser precandidato presidencial. De hecho, manifestó estar dispuesto a ser parte en primarias de la derecha y Chile Vamos.

“Yo voy a ser precandidato presidencial”, comenzó declarando Kaiser al programa Conectados de Radio Agricultura. “Chile Vamos ofreció hacer primarias y yo estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias, respecto de cuáles son los planes de gobierno que tienen mejor perspectiva de éxito en recuperar a este país”, dijo.

“Ir a la primera vuelta directamente no me parece razonable, pero sí me parece razonable ir y debatir, y discutir, con otros candidatos, respecto de cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el que estamos metidos”, agregó.

Kaiser manifestó que unos de los objetivos de participar en primarias es demandar un compromiso serio con una línea política después en el gobierno.

Además, señaló que no quiere que pase lo mismo que en los dos gobiernos de derecha anteriores. “Ahí nosotros llegamos con un discurso y hacemos una política completamente distinta. Me cansé de tener un gobierno, supuestamente de derecha, que termina haciendo políticas de izquierda”, criticó Kaiser.

Por último, Kaiser afirmó: “Mi aproximación, siendo realista políticamente, es que, efectivamente, todos debiesen participar de la primaria. Y se deberían firmar acuerdos que fuesen también acuerdos a cumplir en el futuro”.

Aunque aún resulta prematuro, y Kaiser es el primero en confirmar su precandidatura, mucho se ha hablado de que por la derecha una de las cartas fuertes para llegar a La Moneda sería Evelyn Matthei, situación que la actual alcaldesa de Providencia no ha querido confirmar ni descartar.

Síguenos en