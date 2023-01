Johnny Herrera rompe el silencio y entrega su versión tras denuncia de golpiza: “Uno se cansa, solo me defiendo”

El ex futbolista y actual comentarista deportivo, Johnny Herrera, salió al paso y enfrentó esta tarde la denuncia de una golpiza que efectuó contra un guardia de seguridad en un club nocturno de Vitacura.

La grabación del incidente se dio a conocer este fin de semana y, en él, aparece el histórico portero propinando tres golpes en el rostro del sujeto por razones que todavía se desconocen.

Esta tarde, en tanto, tras ser contactado por La Tercera, el denominado ‘Samurái’ reconoció la agresión y asegura haber reaccionado a una provocación que habría recibido durante la noche.

“Uno se cansa de que lo hinchen, insulten y ofendan sin haber hecho nada”, dijo el ex Universidad de Chile, mientras que, en relación a la golpiza, se justificó asegurando que “solo me defiendo después que me tira un combo”.

Posibles acciones legales

De acuerdo con el periodista que difundió el registro, Luis Sandoval, la persona agredida señaló que “no hubo razones para ser atacado” y que analiza tomar acciones legales en contra de Herrera.

Asimismo, el comunicador sostuvo que el video podría tener repercusiones en el rol de panelista que desempeña el deportista en un programa de televisión.