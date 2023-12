Ex pareja de Jordhy Thompson y Fiscalía desmienten a ministra Orellana: Juicio sigue en pie

Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, desmintió este domingo a la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Esto luego que la ministra sostuviera en conversación con CHV Noticias que la denunciante del jugador de fútbol habría preferido no continuar el juicio por femicidio frustrado.

“Camila ha dicho muy claramente que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada. (…) Eso es lo que ha expresado nuestra representada”, dijo la ministra al ser entrevistada por Rafael Cavada.

Sin embargo, la ex pareja del volante de Colo Colo conversó con Red Gol y negó cualquier intención de desistir del proceso judicial.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, sostuvo Camila.

¿Qué dijo Fiscalía?

La Fiscalía de Género Oriente comunicó que “en relación con la investigación que sigue en contra de Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato NO obran antecedentes de una supuesta retracción de la víctima“.

“La fiscal del caso, que tiene contacto permanente con la víctima, conversó hoy con ella, quien confirmó su disposición a continuar con la causa“, concluyeron.

