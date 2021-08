Tras semanas en la palestra por las críticas que recibió al integrar la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, el ex edecán del dictador Pinochet, Jorge Arancibia, acusó “una suerte de autoritarismo y falta de democracia interna” en la mesa directiva de la CC.

El constituyente es claro: no dejará la comisión de DD.HH. “Tengo la responsabilidad de representar a quienes confiaron en mí y me dieron su voto para integrar la CC y la comisión”, sostuvo en conversación con El Mercurio.

Según él, “no estoy feliz, pero no estoy arrepentido” de integrar la comisión. Respecto al voto político para impedir la participación de Arancibia en las audiencias, el convencional advirtió: “adoptaré acciones legales y disciplinarias que permitan retomar el estado de derecho en los procesos constitucionales que estamos llevando adelante”.

En tanto, relató que “no he sido bien tratado. Entré a esta Convención con muy buena votación, con espíritu de colaborar en una Carta Fundamental muy importante para el país, para mis hijos, nietos, ya no para mí. Tengo toda la legitimidad para estar y actuar en cualquier espacio”.

Del mismo modo, recordó cuando la machi Francisca Linconao declaró que le dolía el alma verlo en la Comisión de DD.HH. “Fue brutalmente injusta cuando señaló que por haber sido edecán del general Pinochet debía inhibirme de actuar”.

En esa línea, acotó que la machi “hizo una larga argumentación, bien notable, porque fue en castellano”.

“Ser edecán de un presidente es una distinción, no es cargo de gobierno o de gestión, es un servicio”, dijo Arancibia, quien en ningún momento hizo referencia a la dictadura militar.

Asimismo, manifestó que “la machi Francisca Linconao no recuerda que a Pinochet lo nombraron «Ulmen futa lonko», «gran autoridad», lonko de lonkos del pueblo mapuche. No veo que ser edecán del «futa lonko» pueda ser motivo para no estar en la Comisión de DD.HH”.