La desconcertada reacción de Jorge Baradit al mensaje dedicado por Alberto Plaza

Un llamativo mensaje escribió Alberto Plaza en su cuenta de Twitter el martes.

El cantante escribió seis líneas dedicadas a Jorge Baradit, quien se dio por aludido y también respondió a través de la misma red social.

“Baradit miente. Y sabe que miente. Y miente cuando dice que no miente. Y sabe que miente cuando dice que no miente. Y sabe que si no miente, pierde. Por eso teme. Por eso miente”, tuiteó el músico.

Ante esto, el convencional y escritor contestó con un escueto “what!?” y un emoji de lágrimas de risa.

Tras esto, el post original que tiene más de 1.100 retuits tuvo aún más alcance y muchos usuarios comenzaron a responder en los comentarios, entre ellos el ex precandidato presidencial Alberto Mayol, quien ironizó con “es una canción. La mejor que ha hecho”.

Revisa la seguidilla de tuits acá:

Baradit miente.

Y sabe que miente.

Y miente cuando dice que no miente.

Y sabe que miente cuando dice que no miente.

Y sabe que si no miente, pierde.

Por eso teme. Por eso miente. — Alberto Plaza (@albertoplaza) May 17, 2022