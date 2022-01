La doctora Izkia Siches, ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) y ex jefa de campaña de Gabriel Boric, hizo historia al ser designada como la primera mujer en asumir el liderazgo del Ministerio del Interior.

El hecho no dejó indiferente a nadie. Por lo mismo, Jorge Burgos, ex jefe de la cartera de Interior durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, le envió un mensaje a la Dra. Siches: “El Ministerio del Interior es una moledora de carne”.

El militante de la Democracia Cristiana (DC), en conversación con Radio Biobío, indicó que la cartera “es muy difícil, lleno de responsabilidades. Mira, haz el ejercicio de cuánto han durado los ministros del Interior de los últimos dos gobiernos. Yo no creo que pasen el año en promedio, lo que demuestra lo dificultoso en que se ha convertido”.

En ese sentido, el otrora ministro del Interior explicó que a la ex presidenta del Colmed se le pedirá que “sea jefa del gabinete, existe algo así como una presunción de que es el ministerio número uno porque está primero en la lista y tiene que coordinar a los otros ministros y esa es una tarea bien compleja de por sí”.

“Es ser el ministro encargado de la seguridad en toda su dimensión, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el orden público, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), etc. Esa tarea, junto con lo otro, es muy difícil de realizar coetáneamente”, mencionó.

Posteriormente, Burgos le dijo a Siches: “Encabece con la mayor rapidez posible el trámite del proyecto de ley que ya está ingresado, pero que no sé cuánto ha avanzado, de la creación de un Ministerio de Seguridad. Yo creo que eso es básico”.

Finalmente, sentenció: “El país tiene que tener un ministro o ministra dedicado exclusivamente al tema de la seguridad (…) Mi modestísima recomendación, en base a mi experiencia, es que ella debería priorizar la tramitación legislativa y tomarla como una tarea muy importante”.