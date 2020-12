A raíz del alza en el número de quiebras de firmas en el país que, según cifras oficiales, a noviembre de este año fue de 10% comparado con igual período de 2019, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, pidió aumentar los recursos y beneficios para la pequeña y mediana empresa.

Además, solicitó decretar cuanto antes cuarentena total en vista del sostenido incremento de contagios en la Región Metropolitana.

“Estamos en presencia de números muy malos. No sólo en términos de empresas que están solicitando la liquidación de sus activos y que ya suman 1.655, sino además en términos del fuerte aumento de contagiados de las últimas semanas, superando los 2.000 casos activos”, indicó.

Agregó: “por eso, es el momento para que el gobierno actúe con la mayor diligencia y decrete cuarentena total en la Región Metropolitana”, planteó el parlamentario integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.”

“La economía se puede recuperar y no tengo duda que así será, ya que el manejo de nuestras finanzas fiscales siempre ha sido responsable, pero cuando se trata de la vida no. Si no hacemos cuarentena total ahora la segunda ola matará mucha gente y no es tiempo de cometer errores fatales”, remarcó.

“Le pido al ministro Briones que no llegue tarde nuevamente, es la oportunidad de hacer las cosas bien y perfeccionar el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios porque las Pymes han sido las más afectadas, sobre todo, del comercio, de servicios y entretenimiento”, sostuvo.

“Necesitamos un real Fogape 2.0 que efectivamente amplíe el universo de empresas que pueden acceder a este crédito, sin “letra chica”, con interés cero, sin discriminar a sus propios beneficiarios y siendo una efectiva salida al impacto económico que podría significar un rebrote aún más fuerte”, llamó Durán.

El parlamentario de Chile Vamos hizo una petición especial al jefe de las finanzas públicas: “Redoblar los esfuerzos y si bien durante estos meses de crisis producto del COVID-19 casi US$14 mil millones en créditos han sido cursados en poco más de 6 meses a cerca de 300 mil empresas, creo que es posible inyectar más recursos, lo peor sería quedarnos cortos.

“Esta pandemia nos ha enseñado lo clave que es adelantarse y no podemos permitir que una vez más la realidad nos golpee a todos en la cara”, subrayó.

Según Durán, “si la iniciativa del gobierno va en esa línea, contará con todo mi respaldo durante su tramitación en el Congreso”.