El diputado Jorge Durán (RN) se sumó a las críticas al proyecto elaborado por Camila Vallejo (PC) que busca permitir que los integrantes de la Convención Constitucional decidan si mantener o modificar el quórum de 2/3 para aprobar las indicaciones que formarían parte de la nueva Constitución.

Durán hizo hincapié en que el Partido Comunista no se hizo parte del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, instancia en la que se estableció dicho quórum y se dio paso al proceso constituyente.

“La ciudadanía habló y los partidos políticos escucharon hace un año y firmamos un acuerdo, si el Partido Comunista no quiso participar, no pueden venir a cambiar las reglas del juego”, manifestó el parlamentario RN. “No corresponde que quiera opinar de un acuerdo del que no participó”, agregó.

El legislador por el distrito 9 insistió en que la diputada Vallejo y quienes han apoyado su proyecto de ley “quieren darse vuelta la chaqueta y cambiar las reglas del juego del que todos quienes firmaron estuvieron de acuerdo; la oposición nuevamente busca la aprobación de la ciudadanía con populismos”.

“Como siempre, el Partido Comunista se sube al carro de la victoria, no hay que olvidar a quienes fueron a celebrar posterior a la votación del plebiscito con la ciudadanía sin nunca hacer nada para participar, no podemos olvidar que no han sido capaces de condenar la violencia en las distintas marchas ocurridas durante el último año” agregó.

Por su parte, la parlamentaria del PC explicó anteriormente que el proyecto tiene el propósito de “profundizar la participación y el ejercicio soberano de nuestro pueblo en el proceso de cambio a la Constitución”.