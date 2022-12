Sentenciado a 16 años de cárcel: Quién es Jorge Mateluna, el ex frentista indultado por el pdte. Boric

El gobierno del presidente Gabriel Boric indultó este viernes 31 de diciembre a trece personas, quienes saldrán en libertad.

Se trata de Juan Olguín, Bastián Campos, Jordano Santander, Luis Castillo, Felipe Santana, Cristián Cayupan, Francisco Hernández, Sebastián Montenegro, Claudio Romero, Brandon Rojas, todos vinculados al estallido social del 18 de octubre de 2019 (posteriormente se sumaron los nombres de Luis Castillo Opazo y Sebastián Montenegro), junto con el ex frentista Jorge Mateluna Rojas.

¿Quién es Jorge Mateluna?

Jorge Mateluna es un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), sentenciado a 16 años de prisión tras ser acusado de un asalto a una sucursal bancaria en 2013.

El hecho ocurrió el 17 de junio del 2013, cuando desconocidos realizaron un violento robo a una sucursal bancaria en Pudahuel. Mateluna fue detenido a dos kilómetros de ese lugar y fue sindicado como uno de los participantes del asalto.

Sin embargo, en marzo de 2018, en entrevista exclusiva con CHV Noticias, el entonces imputado declaró su completa inocencia.

Según dijo, un funcionario de Carabineros lo involucró directamente en el caso, ya que a pesar de que un testigo indicó a otra persona en la ronda de reconocimiento, el uniformado de igual manera puso su nombre en la investigación.

De acuerdo a su relato, él se dirigía hacia la municipalidad para presentar un proyecto. Pero al encontrarse con una patrulla, estos los detuvieron.

En esa línea, expresó que se sentía un “preso político” y que su detención había sido una “injusticia”.

El mayor de Carabineros Juan Muñoz Gaete fue formalizado en julio de 2018 por el delito de falsificación de instrumento público. Sin embargo, en diciembre de ese año la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión y confirmó la sentencia de 16 años de presidio contra Mateluna.

Segundo indulto

Este no es el primer indulto que recibe el ex frentista, ya que en 2004 se acogió a la Ley de Indulto para ex subversivos y recuperó su libertad tras 12 años de presidio a cambio de renunciar al uso de la violencia como herramienta política.

¿Qué pasó en esa ocasión? Todo se remonta a 1986, cuando con sólo 12 años, Mateluna se incorporó como militante a las Juventudes Comunistas, ingresando más adelante al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Siendo frentista, el 9 de noviembre de 1992, a los 18 años, fue detenido y torturado. Más tarde, a mediados de los 90, fue condenado a cadena perpetua por formación y pertenencia a grupos armados de combate.

Diez años después, en 2004, el entonces presidente Ricardo Lagos lo indultó bajo la Ley de Indulto Específico, que permitía liberar a prisioneros políticos conforme a ciertos requisitos.

Una vez fuera de la cárcel, en 2008 entró a trabajar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, como encargado territorial del Programa “Creando Chile en mi Barrio”.

El día de su detención en 2013, Mateluna iba camino a la Municipalidad de Pudahuel, con el objeto de concertar una reunión con el encargado de cultura, para presentarle un proyecto.