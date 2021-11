Un ataque incendiario se produjo en la madrugada de este viernes en Traiguén, Región de La Araucanía, donde desconocidos quemaron una vivienda, bodegas y maquinaria que se encontraba en el lugar.

El recinto pertenecía al diputado de Renovación Nacional Jorge Rathgeb, quien confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde también adjunto fotos de cómo quedó el sitio.

Según lo declarado por el parlamentario del distrito 22 y ex Seremi de Agricultura de la región a Radio Universo, se enteró del hecho mientras se desplazaba desde Valparaíso hasta Temuco tras finalizar la respectiva jornada en el Congreso.

Allí, uno de sus hijos le avisó lo que estaba ocurriendo, aunque aclaró que él no vivía en dicha propiedad, sino que hay dos personas, ambos adultos mayores, quienes residen en el inmueble.

“Mientras estaban dentro las personas esto se empezó a quemar, ellos arrancaron con lo puesto, incluso en pijama. La casa resultó absolutamente quemada, también dos bodegas, un galpón, dos tractores y maquinaria que estaba guardada en las propias bodegas”, señaló.

Incluso, Rathgeb apuntó a que los individuos “amenazaron de matar y quemar vivas” a la pareja que se encontraba en el lugar y que se encargan de realizar producción ganadera como avena y trigo.

“Todo es muy delicado y nos afecta, pero esto no me amilana y no voy a bajar los brazos. Soy agricultor y, aunque tenga que cultivar mi tierra con una pala, lo voy a seguir haciendo porque es mi obligación entregar alimento al resto de la población. Eso lo voy a seguir haciendo a pesar de que esta gente demente trate de impedir que una región productora de alimentos siga entregándolos al país”, agregó.

Finalmente, el diputado RN confirmó que ya se contactó con el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquízar, y también con el delegado presidencial de La Araucanía, Víctor Manoli, además de que personal de Carabineros ya concurrió al lugar para realizar las primeras diligencias.

En tanto, pidió extender el Estado de Emergencia en la macrozona sur, asegurando que esto ayudará a “todos los que han sido víctimas de estos atentados”.