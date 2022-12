Futbolista relata dramáticos momentos tras intentar salvar su casa: “Familiares y amigos perdieron todo”

El voraz incendio que azota a Viña del Mar afectó al mundo del fútbol. Específicamente, se trata del volante de Deportes Puerto Montt y oriundo de la ciudad jardín, Jorge Romo.

El jugador de 32 años, que comenzó su carrera en Everton, estuvo a punto de perder su vivienda a causa del brutal siniestro, el cual ha dejado hasta el momento a dos personas fallecidas.

Esta situación fue dada a conocer por el propio mediocampista a través de sus redes sociales, confirmando que ningún integrante de familia resultó con lesiones.

“A ponernos de pie una vez más, es la ley de la vida. Lo material se recupera. Todo mi núcleo familiar está bien. No he podido responder mensajes”, comentó Romo en una de sus historias.

Afortunadamente, el propio aludido aclaró su propiedad no estaba destruida, salvándose de milagro. “Fui a comprobar si había sido así y gracias a Dios no se quemó, pero sí todo lo que la rodea: Dos casas a la derecha, dos a la izquierda, las de atrás, pero la mía no se quemó”, dijo a ADN Radio.

“Por ese lado estoy un poco contento, pero familiares y amigos directos perdieron todo. Por suerte ya pasó, ahora hay que empezar desde cero (…) A las 7:00 estábamos en pie por los helicópteros que estaban trabajando en apagar lo que queda de incendio”, agregó.

Desde Deportes Puerto Montt, club en el que el futbolista se desempeñó en la temporada 2022, subieron un posteo en el que mostraron todo su apoyo a Romo tras este complicado momento personal.

“Por fortuna, sus familiares se encuentran bien y esperamos pronto, de alguna forma, poder ayudar a nuestro querido jugador. Como tú mismo dijiste ‘a levantarse una vez más’. Un abrazo grande”, indicaron desde la entidad salmonera.