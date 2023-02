“Me han quebrado un diente”: Jorge Said reveló que sufrió violento asalto mientras grababa en Bolivia

El periodista Jorge Said informó que sufrió un violento asalto hace algunos días en Oruro, Bolivia, mientras estaba grabando parte del tradicional Carnaval de esa ciudad.

La noticia fue dada a conocer por el propio reportero en sus redes sociales, donde subió un comunicado en el que informó él y su equipo fueron atacados por un grupo de delincuentes que le robó parte de sus pertenencias.

En el posteo, se especificó que el comunicador está “recuperándose de distintas lesiones en la cabeza, oído, boca y el alto nivel de estrés post traumático”.

Por si fuera poco, precisaron que perdieron todo el material audiovisual grabado por estos días en el país altiplánico, ya que los antisociales se llevaron las mochilas con los equipos técnicos, en pérdidas que alcanzan los US$15 mil, equivalentes a más de $12 millones.

“Llevo tres días inconsciente. Me han pegado (con) un palo en el hombro. Me han quebrado un diente. Ha sido un impacto muy fuerte, especialmente en lo psicológico”, agregó Said en un video subido a su Instagram.

Además, en el comunicado señalaron que “para Jorge esto es un gaje más del oficio, por lo que ya mañana continuará el peregrinaje hacia Uyuni en su búsqueda por retratar a Bolivia y su gente”.

“Agradecido siempre de poder peregrinar por sus maravillosas tierras que nada tienen que ver con lo ocurrido. El periodismo debe continuar”, sentenció.