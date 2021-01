Tras el triunfo del Apruebo en octubre de 2020, Jorge Schaulsohn, anunció su gran retorno a la política después de 16 años con el objetivo de postular como independiente a la Convención Constitucional.

“Voy de independiente no porque no sea antipartido, ya que he fundado varios en mi vida y fui militante por muchos años, pero no me siento hoy en día representado por ningún partido político, ni de derecha, ni de centroizquierda, ni menos de la izquierda más dura”, señaló en ese entonces a El Dínamo.

Además, sostuvo que “muchas de las cosas que pide la gente están en la Constitución actual, como la libertad de expresión e igualdad ante la ley, pero lo que subyace en esos cabildos y ahora, es la necesidad de tener una sociedad donde exista igualdad de oportunidades”.

Lee también: Hijo de Kast renunció a ser candidato a alcalde por San Bernardo

Por 19

A más de dos meses de estas declaraciones, el ex presidente de la Cámara de Diputados confirmó a través de Twitter que no alcanzó a reunir las firmas necesarias para ser candidato al órgano que redactará la nueva Constitución.

“Quiero agradecer de todo corazón a las 920 personas que patrocinaron mi candidatura independiente a Constituyente. Se requerían 939 en el distrito 10, por lo que no fue posible inscribirme. Nos faltó un día“, señaló.