Tras 16 años alejado de la política, Jorge Schaulsohn volvió para anunciar su candidatura a la Convención Constitucional como independiente.

El ex presidente del PPD manifestó sus intenciones de ser parte del órgano que escribirá la nueva Constitución para Chile. “Voy de independiente no porque no sea antipartido, ya que he fundado varios en mi vida y fui militante por muchos años, pero no me siento hoy en día representado por ningún partido político, ni de derecha, ni de centroizquierda, ni menos de la izquierda más dura“, dijo en entrevista con El Dínamo.