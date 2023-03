Valdivia rompe el silencio tras incidente con Carabineros y aborda “telefonazo” de Orsini: “Me sentí humillado”

El ex futbolista nacional Jorge Valdivia rompió el silencio tras ser detenido a fines de enero en Vitacura por Carabineros, situación que provocó el denominado “telefonazo” de la diputada Maite Orsini a la generala Karina Soza.

El caso generó revuelo, ya que la parlamentaria frenteamplista se contactó con la autoridad policial para comentar que el ex seleccionado estaba molesto por el procedimiento que le realizaron tras un control de identidad, en el que no portaba su carnet de identidad.

Ahora, el actual comentarista de televisión contó que esto se dio cerca de las dependencias del diario El Mercurio y que estaba sin documentos, ya que dejó su auto en una bencinera. Además, venía de jugar pádel con su hermano Claudio, por lo que estaba vestido con polerón y un gorro de lana.

En conversación con 24 horas, Valdivia reveló que llegó una patrulla con dos funcionarios, en los que uno de ellos actuó con extrema vehemencia y que incluso puso su mano sobre su arma.

“Lo primero que preguntan es ‘¿Qué están haciendo?’. Yo les digo: ‘Lo que estás viendo. Estoy sentado en la cuneta conversando con mi hermano’. Uno de los Carabineros baja el arma y apunta al auto pensando que en el auto podía haber alguien o cualquier cosa”, indicó.

Detenido y esposado

El otrora volante creativo insistió en que ese uniformado “mostró una actitud agresiva, prepotente e intimidante. No estoy acostumbrado a que me saquen un arma, menos un policía”.

Al comentarle que su carnet estaba en su auto, Valdivia contó: “El carabinero me dice: ‘Ocultación de identidad’. Detenido’. Allí me esposa”.

“Se habló mucho de que por ser yo no me podían llevar detenido. Está mal, a nadie lo pueden llevar detenido por un control de identidad. No estaba haciendo desorden ni alcoholizado ni drogado”, agregó.

Incluso, el ex futbolista de Colo Colo afirmó que fue golpeado en el trayecto y que lo agarraron de la espalda y la nunca, sosteniendo que fue tratado “como un delincuente por estar sentado en una cuneta”.

Llamada de Orsini

Tras ser liberado, y reconocido en la comisaría, el panelista de TV aseveró que se puso en contacto con la diputada Maite Orsini al día siguiente “para contarle lo que me había pasado y por el hecho de que estaba en la Comisión de Seguridad, además es abogada y convive (con temas) de Carabineros”.

“No hay un pedido mío para que interceda en algo. Quería saber qué procedía en estos casos. Yo me sentí humillado por ese carabinero”, añadió.

Valdivia sostuvo que cuatro días después de conversar con la parlamentaria, el jefe de zona Santiago Este, general Jean Camus, lo contactó e invitó al cuartel en el que se viralizaron varias fotografías.

Consultado por si se sintió un privilegiado por ese trato, Valdivia respondió: “¿Crees que una persona que es esposada por un control de identidad, agredido, violentado, llevado preso, puesto al lado de un calabozo, que te saquen los cordones, es un privilegiado?

“Cómo voy a ser un privilegiado si por estar sentado en una cuneta te llevan detenido”, concluyó.