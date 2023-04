“No esperaba una bajeza así”: José Antonio Kast es increpado por figuras de Chile Vamos tras polémica encuesta

“¿Están de acuerdo con la propuesta de Chile Vamos de que los ahorros de los chilenos sean administrados por el Estado?”.

En base a esa pregunta, José Antonio Kast realizó una encuesta en Twitter que desató una serie de reacciones por parte de la coalición. Un hecho que no pasó desapercibido dada la afirmación que contenía dicha premisa.

Como contexto, fue el propio presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán, quien explicó a qué se refería esta propuesta mencionada por el ex candidato presidencial.

Según dijo, ésta se relaciona con “aumentos de competencia en la administración de fondos de pensiones; que dice relación, incluso, con la posibilidad de un órgano estatal que sea justamente el que pague las pensiones“.

En respuesta a JAK, el legislador aclaró que “no, no creemos en un monopolio estatal para administrar los fondos de pensiones”. Por consiguiente, aludió directamente a Kast y lo llamó a “no difundir fake news y a ser responsable con Chile”.

No, no creemos en un monopolio estatal para administrar los fondos de pensiones. Creemos que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, son heredables y tienen derecho a elegir quienes se los administran, ya sea una entidad pública o privada. Llamamos a… pic.twitter.com/9cAHzOOeKh

Al mismo tiempo, María José Hoffman, secretaria general de la UDI, se encargó de hacer frente a esta polémica encuesta y tachó lo anterior como una “bajeza”.

“No esperaba una bajeza así de quien aspira a ser presidente. Una cosa es competir, otra el aprovechamiento político y el todo vale“, señaló.

“Sabes que no existe tal propuesta de Chile Vamos. Es tan falso como que estás en contra de las mujeres. No le des la razón a quienes te acusan de ser el rey de las fake news“, cerró.

