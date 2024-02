“Como líder, tuvo luces y sombras”: Las condolencias de José Antonio Kast por muerte de Sebastián Piñera

La tarde de este jueves, José Antonio Kast se hizo presente en el velorio del ex presidente, Sebastián Piñera, el cual se mantiene en cuso en el ex Congreso Nacional. El líder del Partido Republicano recalcó las labores del ex jefe de Estado en vida, relacionadas a la reconstrucción tras el terremoto de 2010, la gestión durante la pandemia del Covid-19, asimismo, su actuar con los 33 mineros y el estallido social, pese a sus diferencias políticas. Además de ello, entregó sus condolencias a la familia Piñera. “Y como todo líder, también tuvo luces y sombras. En lo político tuvimos algunas diferencias pero en lo humano tuvimos una relación franca, directa”, expresó.