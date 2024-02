¿Llegará José Piñera? Esto se sabe sobre su participación en el funeral de Sebastián Piñera

José Piñera, hermano del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, ha sido uno de los grandes ausentes durante el Funeral de Estado. Sin embargo, en las últimas horas se adelantó la posible presencia en la ceremonia de despedida al ex mandatario.

Fue Pablo Piñera, el cuarto de los seis hijos del clan Piñera-Echeñique, quien reveló que el impulsor del actual sistema de pensiones “está fuera de Santiago” y podría volver este jueves.

“No sé lo que va a hacer mi hermano José, pero lo más probable es que vaya mañana (jueves) donde Sebastián“, señaló el economista.

Pablo Piñera y fallecimiento del ex presidente: “Murió en su ley”

Pablo Piñera también recordó su relación con el fallecido ex mandatario, indicando que “Sebastián estaba muy contento con su rol de expresidente, siempre decía que lo quería cumplir bien. Y murió en su ley“.

“Habló con el presidente Boric para el tema de los incendios. Ya había redactado 40 medidas para hacer, se había juntado con todos sus equipos colaboradores de su gobierno para que se pusieran a disposición del actual gobierno para enfrentar la tragedia. Ese era Sebastián. Y de ahí tomó el helicóptero y pasó lo que pasó, se fue su vida“, agregó.

Pablo y Sebastián Piñera tenían un año y cinco días de diferencia en edad, por lo que cultivaron un estrecho vínculo a lo largo de su vida.

“La rutina de él era super ajetreada, seguía siendo super ajetreada siendo ya ex presidente. Por supuesto, le gustaba mucho el deporte, salíamos a nadar, a jugar pádel o a jugar tenis. No, con Sebastián no se descansaba. Era su espíritu“, rememoró.

