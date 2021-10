Este miércoles, el candidato presidencial Sebastián Sichel finalmente decidió alzar la voz luego de las revelaciones del reportaje realizado por CHV Noticias y CNN Chile.

La investigación reveló que el abanderado de Chile Podemos Más fue financiado irregularmente en su campaña para diputado por la Democracia Cristiana (DC) en 2009, situación que causó repercusiones en el ámbito político.

Luego de dar sus declaraciones al respecto e insistir en que no tenía conocimiento sobre el financiamiento irregular con dinero de empresas pesqueras, su coordinador de campaña, Juan José Santa Cruz dijo que “esta es una operación política orquestada, planificada y con conocimiento de parte de la izquierda y de la Democracia Cristiana (DC)”.

Lee también: Ex presidente de la DC desmiente a Sichel: El financiamiento “fue gestionado en su integridad por el candidato”

“En esa época había financiamiento de las empresas”, continuó e insistió en que “era la DC la que iba a ver a las empresas para pedirle plata, así era”.

“Toda esta operación fue traspasada a los medios como una forma de dañar, de puros militantes de la DC”, enfatizó y añadió que “si alguien cree que un candidato de 30 años tenía contacto con las grandes empresas es de una ingenuidad infinita, ese rol lo cumplía la DC”.

Con respecto a si cree que la actual candidata de la falange, Yasna Provoste, también podría haber sido financiada irregularmente, Santa Cruz se limitó a decir que “yo no soy investigador privado, de lo que sí tengo certeza es que este ataque proviene del corazón de la Democracia Cristiana”.

Finalmente, señaló que “yo no he dicho que haya sido financiado en forma regular” y añadió que “yo no conozco campañas donde los candidatos estén involucrados en el financiamiento de una campaña”.