“Por fin ctm”: Josefina Montané reaccionó a sentencia de cárcel efectiva para Nicolás López

Luego de un extenso proceso judicial tras las denuncias por abuso sexual y violación contra Nicolás López, y tras ser declarado culpable de dos delitos asociados, este lunes se conoció la sentencia contra el cineasta. Según se decretó, deberá cumplir una pena efectiva de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Sumado a esto, el director de Qué pena tu vida quedó inhabilitado de forma perpetua para cargos de oficios públicos y no podrá acercarse a las víctimas de las denuncias por cinco años.

Al darse a conocer la resolución informada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Viña del Mar, una de las personas que reaccionó a esto fue la actriz Josefina Montané, quien declaró en el caso como testigo de las víctimas.

La intérprete publicó una historia en su cuenta de Instagram donde hizo referencia a la sentencia, junto a una foto con filtro sonriente y la siguiente frase: “Por fin ctm!”, seguido por un emoji que muestra el dedo del medio, como una crítica a “quienes pusieron en duda nuestras palabras”.

Al mismo tiempo, la actriz Lucy Cominetti -quien fue parte de la trilogía de Qué pena tu vida– se sumó a lo realizado por Josefina y también publicó una historia que incluye el mismo emoji.

“A todos los que nos pusieron en duda y las que trabajaron activamente para dañarnos hablando pestes de nosotras entre los colegas y filtrando nuestras conversaciones descontextualizadas”, apuntó.

Una publicación que fue reposteada por Montané.

Cabe recordar que Cominetti fue una de las denunciantes que apareció en el reportaje de Revista Sábado, donde relató el momento en que empezó a notar que López tenía intereses en ella más allá de una amistad.

“Yo no quería nada con él, se lo tomó súper mal. Me dijo que no se iba a hacer cargo de huevonas con Asperger, como yo”, contó en dicha instancia. Asimismo, detalló que en el Festival de Cine de Valdivia de 2009, el cineasta volvió a insistir y “me trataba de dar besos. No solo eso: Me arrinconaba, yo le decía que no y así. Él me decía: ‘Ahora estábamos así, pero tú y yo vamos a tirar. Yo le respondía que no, pero él insistía: ‘Ahora tú no me pescas, nada. Pero tú y yo vamos a tirar'”.