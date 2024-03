Joven relató brutal ataque por parte de ex pololo: Le mordió y arrancó un pedazo de nariz

Una joven de 25 años denunció la brutal agresión que recibió por parte de su ex pololo: Le mordió la nariz y se ha tenido que someter a diversas cirugías.

Se trata de Tiare Gavilán, quien relató la agresión por parte de su ex pareja y, según contó, todo se habría generado por un celular.

El ataque

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2023 durante la celebración de un cumpleaños.

En ese momento, la joven perdió el rastro de su teléfono, por lo que decidió buscarlo, momento en que no estuvo con su ahora ex pareja. Posteriormente, se enteró que el agresor se enojó.

“Cuando me acerco a hablar con él, me trata realmente mal“, recordó.

“Me empuja de vuelta mucho más fuerte y me tira al suelo, choco contra una reja y eso me dio demasiada rabia como para levantarme y querer atacarlo, apenas tocarlo, porque ni siquiera alcancé a golpearlo”, continuó.

“Va, me agarra con ambas manos y me muerde. Yo sentí cómo me enterraba sus dientes en mi nariz”, agregó.

Posteriormente, la joven fue trasladada hasta un recinto de salud en Paine, donde ocurrió el ataque, y luego a una clínica.

Tiare ya se ha sometido a dos cirugías, la primera con un valor de más de $3 millones, y está a la espera de una tercera. Además, debe someterse a diferentes tratamientos constantemente.

“Me tomó dos semanas o casi un mes darme cuenta que yo era la víctima”, aseguró.

