Joven denunció que su ex pareja lleva 2 años acosándola: “Me ha hecho la vida imposible”

Un joven denunció que su ex pareja la acosa y amenaza desde hace dos años, pese a que mantiene una orden de alejamiento en su contra.

Loreto Cid denunció a Contigo en la mañana que todo comenzó luego de terminar la relación con su ex pololo, identificado como Ignacio, quien la sigue prácticamente hacia todos lados, además de enviarle diferentes mensajes para amenazarla.

Amenazas y llamados

La joven presentó mensajes en los que evidencia las amenazas del hombre, quien incluso le envió sus fotos íntimas a sus cercanos.

Pese a que ha puesto denuncias en Carabineros de Quinta Normal, Cerro Navia y en la PDI, solo obtuvo fue una orden de alejamiento que le impide a su agresor acercarse a su casa y trabajo, pero la medida nunca ha sido respetada.

En diferentes registros captados por la denunciante, mostró cómo el agresor la sigue y espera “a donde quiera que yo vaya”, como afuera de su lugar de trabajo.

Junto a lo anterior, la denunciante añadió que el sujeto le bloqueó sus cuenta bancarias y también la Clave Única. También, que la manipulaba psicológicamente al decirle que atentaría contra su vida.

“Me ha agredido, menoscabado, yo estoy hundida (…) a mi hermana también la ha amenazado de muerte (…) Me ha causado problemas de todo ámbito, familiar, en el trabajo”, relató la joven al matinal.

“Siempre me menospreció”

Loreto recordó que la relación con su ex pareja cambió radicalmente cuando llevaban tres meses, “después comenzaron los insultos, se refería de manera muy fea a mi cuerpo”.

“Yo tengo una carrera técnica entonces él siempre me menospreció por eso y quizás no poder ser más. Siempre me miró por debajo de su hombro, también por ser madre”, comentó. Posteriormente, comenzaron las agresiones físicas.

La denunciante también comentó que su agresor crea cuentas falsas en redes sociales con sus fotos para ofrecer servicios sexuales.

“La vida ya me la ha hecho imposible. He perdido dos trabajos por culpa de él”, reconoció la joven, quien añadió que le padre del denunciado también tendría antecedentes por VIF.

Si eres víctima de violencia o presencias alguna situación, puedes contactarte al número 1455 del Sernameg y realizar una denuncia, incluso de manera anónima.

