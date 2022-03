Una joven denunció un intento de asesinato por parte de su ex pareja, quien la agredió durante horas la madrugada del pasado 24 de febrero.

Se trata de Josefa Bustamante, quien en conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión relató que “estoy muy asustada, porque mi agresor está libre y temo por mi vida”.

“Este es un tipo de armas tomar y yo sé que no me va a dejar tranquila”, añadió la mujer, que contó que el ataque se produjo luego que ella decidiera terminar la relación, que llevaba tres meses.

Tras el término, la madrugada del 24 de febrero el sujeto la esperó en su edificio por cinco horas para luego atacarla: “Estuvo dos horas torturándome. Pensé que me iba a morir”.

“Me encerró en el dormitorio y me empezó a pegar combos en la cara. En un momento me dijo ‘esto no tiene vuelta atrás, yo te voy a matar a ti y me voy a matar a mi'”, agregó.

Josefa explicó que pese a la brutal agresión de la que fue víctima, su ex pareja aún se encuentra en libertad, ya que todavía no se emite la orden de detención. “Quiero justicia”.

Si eres víctima o testigo de violencia de género puede solicitar ayuda de manera gratuita llamando al 1455, fono de orientación y ayuda en la violencia contra las mujeres.