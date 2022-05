“Te voy a perseguir hasta matarte”: Joven denuncia golpiza en gimnasio de Quilpué por llevar uñas pintadas

Un joven de 27 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión al interior de un gimnasio en Quilpué, asegurando que recibió golpes por parte de otro cliente del recinto aludiendo a su orientación sexual y expresión de género.

Este suceso fue repudiado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), desde donde indicaron que la víctima corresponde a Omar Tapia, de 27 años, quien relató que mientras realizaba su rutina de ejercicios en el Gimnasio Coliseo Sarkos comenzó a ser hostigado por un individuo de iniciales J. M. P. Q. e incluso perseguido al interior del local.

Según indicó el afectado, todo se inició al ser increpado porque llevaba sus uñas pintadas, recibiendo insultos homofóbicos por parte del agresor. “Me dijo ‘maricón cu…, córrete tení la unas pintadas como las minas. Te voy a matar, te voy a perseguir hasta matarte lacra cu…‘”, contó el joven a Movilh.

Luego de darse este primer intercambio, Tapia aseguró que intentó evitarlo, hasta que “me persiguió por el gimnasio con más insultos. En un momento me empujó. Me devolví para pedirle explicaciones, para decirle que como se le ocurría empujarme por llevar las uñas pintadas. Ahí me pegó brutalmente sin piedad“.

El ataque fue capturado por cámaras del gimnasio, dejando en evidencia la falta de intervención de testigos o trabajadores del recinto, lo cual fue ratificado por el propio afectado.

“El personal no hizo nada para parar al agresor. Había cuatro entrenadores de testigo y ninguno hizo nada. Todos estaban con los brazos cruzados cuando después de agredirme físicamente el hombre me perseguía por todo el gimnasio con una pesa de 15 kilos para partirme el rostro en pedazos”, continuó.

Por lo mismo, sostuvo que no se sintió respaldado por el personal del recinto, solo por la recepcionista al final de lo ocurrido. “La seguridad del gimnasio Coliseo Sarkos es nula. Estuve dos horas esperando a carabineros y nunca llegaron. En la recepción, el agresor incluso me amenazó de muerte, diciendo que me partiría el rostro al salir del gimnasio, que esperaría afuera para matarme“, añadió.

Dicho suceso fue compartido por Omar en su cuenta de Instagram, adjuntando parte del registro que muestra la golpiza que recibió por parte del individuo. Asimismo, hizo un llamado a compartir la publicación para alertar sobre esta situación y que el atacante no quede en la impunidad.

Por su parte, el encargado de DD. HH. del Movilh, Ramón Gómez, calificó de “insólito y brutal” lo ocurrido a Omar, afirmando que el atacante corresponde a un “peligro público” y cuestionando “la ausencia de carabineros en el conflicto”, ya que según considera, “pone una vez más en evidencia que las víctimas LGBTIQA+ de los abusos no son prioridad para las policías“.

Finalmente, Gómez criticó el actuar del gimnasio por “no garantizar seguridad a sus clientes, y al no asistirlos, ni ofrecerles reparación cuando son agredidos e insultados por su orientación sexual o expresión de género. Este gimnasio debe dar disculpas públicas y reparar el daño causado. Le hemos enviado una carta y, mientras esperamos su respuesta, estamos evaluando qué acciones cursar“.