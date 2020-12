Este domingo en la tarde, un joven de 20 años falleció ahogado en un sector de cascadas del Puente El Vado, ubicado en la comuna de Coyhaique. Su deceso ocurrió justo después de rescatar a su polola, quien tampoco sabía nadar.

La tragedia sucedió a orillas del Lago Frío, una zona habitualmente visitada por familias. Precisamente en ese momento había un grupo aproximado de 20 personas, pero poco pudieron hacer para ayudar al joven.

Al lugar llegó el GOPE de Carabineros que pudo rescatar de las aguas sólo el cuerpo de la víctima, quien falleció por inmersión en estas cascadas de El Vado, junto al desagüe del Lago Pollux.

“El personal del GOPE logró sacar el cuerpo de este joven, que posteriormente fue periciado por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y remitido al Servicio Médico Legal. La mujer (su polola) está en buenas condiciones de salud”, indicó el mayor César Leiva a Radio Cooperativa.

Al mismo tiempo, los uniformados reiteraron el llamado que siempre hacen cuando ocurren estos accidentes y es a tener responsabilidad, con el cuidado de no bañarse en lugares no permitidos o no habilitados como aptos para baño.

“Las condiciones geográficas no las conocemos, por lo tanto hacemos un llamado a la prevención con respecto a este tipo de situación, para así no lamentar el fallecimiento de personas, o de otras desgracias”, fue la indicación final que emitieron desde Carabineros de la Región de Aysén.