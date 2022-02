Tras la polémica por el video que muestra a una mujer reclamando ser dueña del balneario Metri en Puerto Montt, la joven a quien amenazó con “sacarla con arma” del lugar, Fernanda Nieto, entregó su versión de los hechos. “De pasar a ser un momento tranquilo, se volvió un mal rato, porque después que la señora me amenazó con el arma, llamé a los carabineros, les dije lo que me pasó y ellos nos llevaron al reten de Piedra Azul”, comentó a CHV Noticias. En esa línea, detalló que mientras ella denunció amenaza con arma de fuego, la mujer hizo lo mismo por maltrato físico. “¿Qué pasa si ella hubiera realmente sacado un arma? Yo no estaba haciendo nada malo”, expresó.