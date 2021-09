Dramáticas son las historias y situaciones que se siguen observando en Colchane, donde cientos de personas pretenden cruzar la frontera para posteriormente instalarse en Chile.

Una de ellas la vive Yuliani, mujer venezolana de 22 años que dejó su país hace algunas semanas con el fin de establecerse y comenzar una nueva vida en suelo nacional, para así enviarle dinero a su madre y hermanos que todavía están en Valencia, ciudad de que es oriunda.

En conversación con CHV Noticias, la joven, que estudiaba comunicación social, relató que llegó hace cuatro días a Colchane, tras pasar anteriormente por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, recorrido que hizo junto a su pareja a dedo.

“Quiero llegar a mi destino para trabajar y poder mandarle plata a mi familia que tengo en Venezuela y que depende de mí”, dijo Yuliani, quien incluso señaló que tuvo que vender su celular para poder tener algo de dinero y abastecerse de comida.

Consultada sobre qué va a hacer, contó que pretende llegar a Iquique para luego tomar un bus que los traslade a Santiago y comenzar a buscar algún empleo, aclarando que no descarta caminar los más de 230 kilómetros hasta la capital de la Región de Tarapacá.

“Algunos me dicen que me vaya caminando y otros me dicen que espere, que con la ayuda que nos están dando acá nos pueden dar un permiso de dos o tres meses, pero estaríamos legalmente acá”, afirmó.

“Hoy iba a salir caminando con la desesperación porque no tengo cómo comunicarme con mi mamá ni mandarle dinero. (Entonces) me iba a ir caminando con mi pareja, pero lo pensé y me han dicho muchas cosas, que se han muerto personas en el camino. Estoy a punto de hacerlo. La desesperación aquí es horrible”, agregó.

Respecto a por qué tomó la determinación de llegar a Chile, Yuliani narró: “Mi mamá es madre soltera, somos cinco y dependíamos más que nada de ella. Si estudiaba yo, no estudiaba mi hermanito con síndrome de Down”.

“No podíamos sobrevivir con el poco dinero que mi mamá cobraba a la semana, porque nos alcanzaba para una harina o una pasta y con eso comíamos. La crisis estaba muy fuerte y antes que mi mamá saliera, preferí salir yo”, añadió.

Finalmente, reiteró que su objetivo es trabajar, ya que “portándome bien aquí en el extranjero, puedo mandarle plata a mi mamá y ella puede sobrevivir en Venezuela, con lo poco que sea”.