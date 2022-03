Este domingo, el presidente Gabriel Boric realizó uno de sus primeros actos frente a vecinos de La Pintana y, en medio de su discurso, señaló sentirse molesto cuando le informaron que durante la ceremonia llevada a cabo en la Catedral Metropolitana estuvo presente el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Ricardo Ezzati.

“Permítanme decir algo impropio”, comenzó el mandatario. “Hay algo que me molestó ayer en la Catedral. Me molestó ver a el señor Ezzati. Me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes”, indicó, palabras que fueron acompañadas con efusivos aplausos.

“No lo noté ayer (sábado 12), pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas nos las podemos seguir naturalizando, porque acá en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas, a ustedes les estamos hablando”, continuó.

Tras el discurso, una de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, quien cometió diferentes abusos sexuales y falleció en la impunidad, Juan Carlos Cruz, agradeció las palabras del presidente a través de su cuenta de Twitter.

“Muchas gracias Presidente @gabrielboric, @EquipoBoric. Su apoyo a tantos y tantas sobrevivientes a los que estos criminales, Ezzati y Errázuriz, han dañado tanto, le agradecen su solidaridad!”, expresó junto a una foto del momento.

Actualmente Cruz se desempeña como miembro de la Comisión para la Protección de los Menores, cargo al que fue designado por el Papa Francisco.

Cabe mencionar, además, que en conversación con CHV Noticias, el mandatario pidió que tanto Ezzati como el arzobispo emérito Francisco Javier Errázuriz no asistan a eventos ni ceremonias religiosas como el Te Deum.