El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, manifestó su preocupación por la recuperación económica en marco del proceso constituyente.

“El sector empresarial está muy activo, desde la empresa más pequeña hasta la más grande, porque estamos conscientes de lo que se está jugando: una buena Constitución la hacen todos para todos”, declaró en conversación con El Mercurio.

Del mismo modo, instó a que “esta no es una Constitución que la tenga que construir la extrema izquierda, sino que tiene que tener la estabilidad que permita resolver los problemas de Chile”.

En esa línea, Sutil planteó que “el proceso de instalación de la Convención Constitucional fue muy difícil, incluso confrontacional”. Esto, según sus palabras, lo sorprendió.

“Se suponía que el gran catalizador de las demandas ciudadanas y la solución de los problemas que Chile tenía iba a ser la CC, pero cuando vez que esa instancia está en una discusión permanente uno se empieza a preguntar: ¿En qué minuto vamos a resolver esta borrachera? o ¿En qué minuto nos vamos a poner serios?”, sostuvo.

En tanto, respecto a los meses de trabajo que le quedan a la CC, el líder de los empresarios dijo que “estamos viendo posiciones con cierta aura de superioridad y revanchismo (…) pero también es la oportunidad para que surjan otros liderazgos”.

“Muchas veces la izquierda más dura intenta imponer una posición que no se condice con el futuro, no han logrado construir proyectos que sean buenos para los países y eso no puede estar establecido en la Constitución. La gran mayoría de las personas en Chile quieren vivir en paz y quiere transformaciones en libertad”, aseveró.

Asimismo, planteó que los empresarios deben participar del proceso constitucional para “aportar a que todos tengamos un Chile mejor, y eso no se construye sólo con la Lista del Pueblo, sino con una mirada de bien común entre todos los chilenos. Ahí la empresa es muy relevante, porque el emprendimiento es la base para que una sociedad funcione”.