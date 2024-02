Juegos Panamericanos: Organización de Santiago 2023 denunció a ex funcionario por supuesto fraude

La organización de los Juegos Panamericanos, liderada por Harold Mayne-Nicholls, denunció a un ex funcionario por supuesto fraude en el canje de bencina y evalúa presentar una querella. 150 vehículos que no pertenecían al evento deportivo recibieron recargas de combustible equivalentes a más de $55 millones de pesos. “Es difícil pensar que ahí hay un delito de estafa porque es un acuerdo entre privados donde simplemente hubo una mala utilización de vouchers con bencina y no había control con respecto a eso”, dijo el abogado Silvio Cuneo.