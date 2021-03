La jueza del Centro de Medidas Cautelares, Lorena Bruna, llegó hasta la Residencia Familiar Carlos Antúnez, en Providencia, donde un video dejó registro del llanto de un menor de edad, hecho que es investigado como denuncia de posible maltrato.

La magistrada informó que se encuentran recabando los primeros antecedentes de lo ocurrido el lunes y que fue denunciado mediante un video el martes: “Estamos indagando para determinar si existe algún tipo de vulneración”.

En la misma línea, precisó que “estamos hablando de los niños que han sido olvidados por nuestra sociedad y de niños que lo único que tienen es el sistema que los debe proteger. Como jueces estamos preocupados de dar tramitación a este tipo de casos y en este caso indagar y por último ejercer las acciones que se estimen pertinentes”.

“De manera preliminar, lo que puedo señalar es que el protocolo se activó, pero el protocolo no fue eficaz y no produjo el resultado que debiese esperarse en este tipo de situaciones, porque el sistema en el que estamos insertos no funcionó de la manera adecuada”, declaró la jueza.

Por otra parte, cuestionó “que los medios de prensa estén hoy acá, frente al hogar, también provoca una situación estresante para los niños, que no están acostumbrados a este tipo de situación y es deber de nosotros como sociedad otorgar el debido resguardo a este tipo de situación”.

Finalmente, expresó que “nosotros si bien podemos tener una mirada crítica, lo que nos corresponde es abordar estas situaciones con las herramientas que nos da nuestro sistema jurídico, más allá que uno también tiene su opinión y aquí es un tema estructural, el país está al debe con nuestra infancia y la labor que tenemos es velar porque los niños no sigan siendo vulnerados”.