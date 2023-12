Los 5 hitos que marcaron la segunda semana del juicio contra Nicolás Zepeda

En la segunda semana de juicio en contra de Nicolás Zepeda, por la desaparición de Narumi Kurosaki, se revelaron varios hitos que han marcado la acusación contra el chileno que realiza la justicia de Francia.

En el tribunal de Besanzón declararon las amigas, ex pareja, hermanas y la mamá de la joven japonesa, además de psiquiatras del sistema judicial francés que definieron la personalidad del chileno acusado por el crimen.

A continuación, los cinco hitos que marcaron la segunda semana de juicio en contra de Nicolás Zepeda, acusado por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, de quien se perdió el rastro en diciembre de 2016.

1. Nicolás pidió favor a amiga de Narumi

El lunes 11 de diciembre declaró Rina Sakamaki, una de las amigas de Narumi Kurosaki, y reveló que Zepeda le pidió traducir un mensaje al japonés.

“Me voy con mi pololo de viaje. No voy a estar disponible por un tiempo”, es la frase que le envió el acusado.

Ante esta solicitud, Rina dijo que accedió a traducir la frase. Cuatro días después, el 15 de diciembre, Zepeda le volvió a escribir para pedirle que borrara todos los mensajes.

2. Arthur del Piccolo reveló inquietante mail

El martes 12 fue el turno de Arthur del Piccolo, ex novio de Narumi, quien lloró en medio de la declaración mientras recordaba su relación con Kurosaki y reveló que recibió un mail a nombre de la japonesa, pero que la fiscalía cree fue escrito por el chileno.

Si bien recibió varios mails en los que en un principio creyó que eran escritos por Narumi, del Piccolo declaró que desde el 8 de diciembre comenzó a sospechar después de leer lo que decía: “No soy la pequeña Narumi, no soy algo que te pertenece. Pienso que no era amor. El amor no es posible en tan poco tiempo. Esto es algo menos fuerte que el amor. Estábamos enamorados, pero no era amor”.

3. Madre de Narumi y su primer encuentro con Zepeda

El miércoles 13 declaró la madre de Naruki, Taeko Kurosaki, quien entregó una extensa y emotiva declaración en la que detalló cómo fue su primer encuentro con Nicolás Zepeda, asegurando que él le dijo “una información” que “me perturbó”.

Según relató, lo conoció el día en que Narumi se cambió de departamento. Si bien Nicolás la iba a ayudar, se atrasó, por lo que lo tuvieron que ir a buscar en auto, momento en que se vieron por primera vez.

“Una cosa me llamó la atención: Ese chico no me saludó. Tuve que digerir mi sorpresa”, recordó. “Nicolás me contó que era descendiente de españoles y que su madre venía de una familia rica. Me llamó la atención también esa diferencia cultural. En Japón no hablamos de tu familia rica. Esa información me perturbó”, continuó la mujer.

4. Informe psiquiátrico de Zepeda

El día 14 de este mes, prestó declaración en tribunales el psiquiatra que realizó un iforme de Nicolás Zepeda en 2020, el profesional Jean Canterino: “Tenía respuestas complejas a preguntas simples denotando una personalidad manipuladora”.

“Zepeda es un hombre inteligente. No es un psicótico. Él sabe que lo que dice no es verdad y también sabe que la persona que lo escucha no le cree, sin embargo él quiere tener el control y por momentos la única solución es decir cualquier cosa”, detalló el psiquiatra.

5. Nicolás Zepeda lloró en medio de su declaración

El chileno declaró finalmente este jueves, donde estalló en llanto al recordar su paso por la cárcel.

El chileno lloró desconsoladamente tras declarar cómo ha sido su vida, haciendo referencia a episodios de su infancia, adolescencia y detalles de su relación con Narumi.

Nicolás comenzó a relatar su vida cuando volvió a Chile, donde estuvo tres años en libertad hasta que fue extraditado a Francia, siendo trasladado inicialmente a la cárcel de Besanzón donde fue presuntamente violentado: “Viví cosas horribles en la cárcel (…) Escribí una carta con lujo de detalles sobre los problemas que había en la cárcel. Se la mandé a mi ex abogada y esa carta fue abierta por los gendarmes… Escuché cómo leían mi carta”.

Síguenos en