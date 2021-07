La madrugada del pasado domingo, un trágico y fatal accidente de tránsito terminó con la vida de Claudio Valdés, más conocido como “El Gitano”, y dos personas más en la región del Biobío.

Tras conocerse su muerte, fueron varias las reacciones que surgieron a raíz de lo sucedido que, además, mantiene a cinco personas heridas de gravedad.

Uno de los rostros que recordó a Claudio Valdés fue el animador de Chilevisión, Julian Elfenbein, quien estuvo presente en el casting de “El Gitano” en el programa Talento Chileno en 2010, cuando el joven cantante recién comenzaba su carrera a los 18 años.

“Llega muy joven al programa y cuenta la historia, una historia familiar, en ese momento una historia de dolor, difícil, y canta una canción desde el corazón, desgarrada desde el punto de vista de su historia”, recordó Elfenbein.

Además, el rostro de Chilevisión comentó que Claudio tenía “una voz increíble, con estilo, una gracia con su guitarra. Y la verdad es que sorprendió a todos y en ese instante nos dimos cuenta de que estábamos en presencia de una estrella que nacía”.

Por su parte, el cantante chileno-uruguayo, Gonzalo Yáñez, también comentó a CHV Noticias sobre la vez que conoció a “El Gitano”.

“Yo conocí a Claudio un día que llegó con su manager a mi casa de visita para pedirme que le escriba una canción para su disco. Él ya tenía casi todas las canciones grabadas, pero decía que le faltaba una que relatara y contara su vida, su origen, sus raíces y lo que le había tocado vivir para llegar a donde estaba en ese momento”, señaló.

“Yo no lo conocía, entonces lo que hice fue pasarle una guitarra y le dije ‘canta, muéstrame tu arte’ y me acuerdo que quedé impactado. Se me cayeron las lágrimas por su forma de cantar, por su forma de tocar”, expresó.