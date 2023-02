JC Rodríguez se quiebra por delicado momento de su amigo Erick Pohlhammer: “Eres el poeta de la felicidad”

Un intenso momento se vivió durante la jornada de este viernes al terminar la edición del matinal Contigo en la mañana de Chilevisión.

Cuando el espacio ya estaba llegando a su fin, el conductor Julio César Rodríguez se tomó un minuto para enviar un afectuoso mensaje a su amigo, el poeta y ex rostro televisivo Eric Pohlhammer.

“Me tomo solo unos minutos antes de… tengo unos días de vacaciones… para enviarle un mensaje a Erick Pohlhammer. Él casi no ve televisión, pero cuando ve, ve nuestro matinal”, partió diciendo el periodista.

Por el tono de su voz se podía intuir que revelaría una noticia delicada, lo que sucedió luego de esas palabras cuando informó que el escritor está “hoy día internado en el Instituto de Neurocirugía, pasando quizás por el momento más difícil de su vida”.

“Querido Erick, eres el poeta de la felicidad, por eso no quiero estar triste. Ojalá salgas adelante”, agregó Julio César, lanzando un beso a su ex compañero de trabajo.

Junto a esto, agregó que “hoy día el camino es cuesta arriba, pero me enseñaste muchas cosas. Trabajé contigo tantos años, has sido el mejor panelista que he tenido. Recupérate”.

Y al terminar, dijo: “Erick Pohlhammer, el poeta de la felicidad”, entre evidentes sollozos que le fue difícil contener.

El escritor y ex panelista televisivo ya había pasado por un complejo momento cuando sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) mientras comía en un restaurante en Viña del Mar en 2022.