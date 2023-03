Caso Karen Rojo: Tribunal de Países Bajos declara admisible petición de extradición a Chile

Luego que el fallo fuese pospuesto a mediados de diciembre de 2022, finalmente el Tribunal de Rotterdam, Países Bajos, declaró admisible la petición de extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo.

Según lo informado, esto no significa que inmediatamente la ex jefa comunal deba arribar a territorio nacional, sino que ahora queda en manos del ministro de Justicia decidir si Rojo será o no extraditada a Chile.

“Cabe señalar que en una carta adjunta al Secretario de Justicia de los Países Bajos, el Tribunal de Róterdam ha dado al ministro en consideración esperar el resultado del procedimiento de asilo holandés por parte de la persona solicitada y también solicitar garantías a las autoridades chilenas para la seguridad de la persona requerida a su regreso a Chile”, agrega el fallo.

Recordemos que la ex alcaldesa de Antofagasta fue condenada a cinco años y un día de prisión por fraude al fisco, los que deberá cumplir una vez que pise el territorio nacional. De todas maneras, mientras se encuentre en el país europeo deberá continuar en una cárcel de mujeres en Utrecht.

La ex jefa comunal fue sentenciada por los delitos cometidos en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, desde el 1 de octubre de 2015, hasta el 1 de agosto del 2016.

Karen Rojo escapó al país europeo en marzo de este año y fue detenida en julio, momento desde que ha permanecido reclusa, a la espera del fallo del órgano penal.