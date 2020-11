Siguen las reacciones desde el oficialismo al proyecto presentado por Camila Vallejo (PC) y respaldado por parte de la oposición de permitir que sea la misma Convención Constitucional la que fije sus quórums y pueda decidir si mantener o modificar los 2/3.

Al respecto, la diputada Karin Luck (RN) interpeló directamente a su par comunista: “La diputada Camila Vallejo demuestra que su patudez no tiene límite al querer cambiar las reglas de un acuerdo del cual no se quisieron sumar, que en su momento lo criticaron y después, con calculadora en mano, se subieron al carro de la victoria”.

“Las reglas son claras, se votaron democráticamente en el Congreso y se ganaron con amplias mayorías: los quórums de 2/3 deben mantenerse“, añadió al legisladora.

En la misma línea, destacó que “esta Constitución debe ser de todos los chilenos, no de un sector que con un oportunismo de lo peor quiere hacerse un traje a la medida“.

En tanto que el propio jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, apuntó que la iniciativa “es simplemente inaceptable, primero se niega a firmar el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, luego se arroga el triunfo del plebiscito y ahora quiere modificar la reglas de juego de este plebiscito que fue votado por la gran mayoría de los chilenos”.

“Esto es simplemente inaceptable, no se puede estar jugando con la democracia constantemente. Y lo que demuestra este proyecto es que hay un sector de la izquierda que simplemente no cree en la democracia, cree en la imposición, en el totalitarismo. No vamos a permitir que este cambio constitucional se haga”, concluyó.

Una opinión similar expresó Jorge Alessandri (UDI) en CNN Chile, quien sostuvo que “al tener 2/3 obliga a las fuerzas políticas a hacer una Constitución neutra políticamente y que te obliga a llegar a acuerdos“.

La iniciativa de Vallejo cuenta con el apoyo de otras diputadas de oposición, como Alejandra Sepúlveda (FRVS), Camila Rojas (Comunes), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD) y Pamela Jiles (PH). Al respecto, la legisladora también argumentó que “es poco democrático que 55 pueda mas que 100 y enerva el sentido de las mayorías, además de ser totalmente inexplicable”.