La candidata a gobernadora regional Karina Oliva (Comunes) acusó a la diputada María José Hoffmann (UDI) de abstenerse en la aprobación del proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de delitos sexuales por el caso en el que estaría involucrado su hijo.

Este lunes se votó la iniciativa en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, donde fue aprobada con 10 votos a favor y una abstención de parte de la otrora concejala de Recoleta y Conchalí.

La ex vocera del Frente Amplio aseguró en Twitter que “en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género no se logró la unanimidad en el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, por la abstención de la diputada María José Pepa Hoffmann (UDI). La razón: su hijo, Matías Müller Hoffmann, está acusado de ser un violador”.

En la instancia, la parlamentaria explicó su decisión asegurando que “a mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba”.

“Yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo”, manifestó.

El hijo de la diputada Hoffmann fue acusado de violación por parte de una ex pareja, hecho que habría ocurrido el año 2017 y que fue denunciado por la presunta víctima a través de sus redes sociales.