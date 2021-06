La segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales sigue dejando coletazos y reacciones. Sobre todo en lo que respecta a la Región Metropolitana, donde Claudio Orrego (PDC) logró consagrarse como gobernador electo.

Karina Oliva (Comunes), quien había sido la gran sorpresa al pasar a segunda vuelta, no logró convocar a sus votantes en los sectores populares de las comunas capitalinas, siendo mayoritariamente las comunas del sector oriente las que llenaron las urnas.

Un día después y ya con más calma, la candidata frenteamplista tuiteó una reflexión en clave futbolera, deporte del cual se ha mostrado más que fanática.

“Hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta“, comenzó el comentario de la ex candidata. “Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta”.

A ello agregó que “siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción”. “A militar la vida y el proyecto”.

Sin embargo, el comentario tuvo una dispar recepción entre tuiteros y tuiteras, quienes sacaban en cara que con esta frase se “denostó” la figura del director técnico nacionalizado chileno o que “El Loco” jamás haría una declaración criticando a su adversario.

El Pelado Acosta es menos científico, pero en su intuición y experiencia fue capaz de sacar lo mejor de la gente a su alrededor, con cariño, con trabajo. No es una antítesis de Bielsa. Nunca desprecien los valores que representa el pueblo, porque el pueblo es el que decide. https://t.co/vUChxUmMM3 — Esteban Abarzúa #SangreAltiva (@eabarzua) June 14, 2021

No solo no sabe de que se trata el cargo de gobernador. De fútbol, no cacha nada tampoco. Puro slogan. Seguro que no vio jugar a los equipos de Acosta y habla de lo que le contaron. https://t.co/qUkX923lPX — Marcelo Esquivel (@maesquivelg) June 14, 2021

Bien gratuito el ataque a Nelson Acosta, DT campeón y mundialista. Por otro lado, hay que ser bien patuda y "barsa" para compararse con Bielsa. El nunca basurea al contrincante, esta bien preparado, es estudioso y sabe de lo que HABLA. #perso https://t.co/4XLW87byPj — Roberto Mondaca (@robertmondak) June 14, 2021

[Futbolísticamente hablando, ya que mi crítica política la he hecho en otros espacios] ESTE NINGUNEO A ACOSTA ES TERRIBLE 😢😢 Nos llevó a un mundial y logró una medalla de bronce en unos JJOO Más encima el señor está peliando día a día con una enfermedad de mierda 😢 https://t.co/VzwcthQ4aa — Yerkoo (@VrsalovicYerko) June 14, 2021

CTMMMM🤡, no aprendió nada después de cagarla toda la semana pasada… https://t.co/QiJDoBpNCG — Vicky Bolados ⚡️ (@VickyBolados) June 14, 2021