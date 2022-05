“Mi trabajo político es mostrar mi inocencia”: Karina Oliva se defendió por acusaciones de gastos en campaña

Karina Oliva, la cuestionada ex candidata a gobernadora puso fin a casi 6 meses de silencio, tras las denuncias de irregularidades en la administración de los dineros obtenidos por su campaña a la gobernación de la Región Metropolitana en el 2021.

Al respecto, la ex militante de Comunes, sostuvo en entrevista con Meganoticias que “creo que uno tiene que ser mucho más riguroso con este tipo de acciones, con este tipo de pagos, que debiesen no ser altos, porque la ciudadanía te exige mayor austeridad, sobre todo en los momentos críticos que vive el país”.

La otrora aspirante al Senado se refirió a la denuncia realizada por el Servel ante el Ministerio Público por presentar antecedentes falsos en su rendición de gastos de campaña de gobernadora y al allanamiento que se realizó en sede de Comunes casi tres días antes de la elección, lo que calificó como “imágenes de deterioro democrático”.

El escándalo estalló cuando Ciper reveló en noviembre del 2021 que 7 asesores recibieron cobros por un total de $137 millones durante campaña a gobernadora y que algunos de los profesionales que trabajador en la campaña recibieron hasta $40 millones por un par de meses de asesorías.

“En mi campaña no hubo sueldos millonarios ni objeción a prestaciones de servicios de esas personas, tanto en primera vuelta como en primera”, expresó Oliva, quien también fue cuestionada por un objetado desayuno, actividad por la que manifestó que “no existió ningún desayuno por $50 millones, no hay ninguna boleta” por ese monto.

Sobre las eventuales salpicaduras de este caso con la campaña del ahora presidente Gabriel Boric, y específicamente con el actual ministro Giorgio Jackson, Karina Olivia apuntó que “yo no tuve contacto con el ministro, yo no he hablado en estos meses ni durante la campaña. Carolina García (su jefa de campaña en ese momento) cuando coordinaba cosas con el comando del presidente, lo acordaban con Jackson, pero eso no tiene nada de ilegítimo”.

Además, indicó que “ella (García) llevaba la relación con todos los comandos, me refiero con el comando presidencial del entonces candidato del Frente Amplio, y no las llevaba yo, que estaba desplegada 24/7″.

Consultada por cómo tomó las declaraciones del mandatario desmarcándose la ex carta del Frente Amplio, que pasó a segunda vuelta por la elección de gobernadores metropolitana ante Claudio Orrego, dijo que “puedo entender que el candidato presidencial tomara distancia por las acusaciones, sin embargo, me hubiera gustado no enterarme por la prensa y que me preguntara“.

Junto con decir que “nunca más” sostuvo un encuentro o una comunicación con el jefe de Estado, declaró que “la presunción de inocencia es un derecho”.

En tanto que sobre su presente, Karina Oliva relató que “hoy mi trabajo político es mi defensa, mostrar mi inocencia, mostrar que todo lo que se dijo de mi no es correcto, donde tengo que hacer un reconocimiento a todos los errores cometidos”.

Finalmente, si bien dijo que “yo aquí no soy víctima”, también concluyó que “reconozco que en estos meses he llorado, que no lo he pasado bien, que han sido meses bien difíciles, pero me he dio convencido que uno a la política no la puede dejar, más allá de los momentos difíciles uno sigue haciendo política y trabajando políticamente”.

Responde ex jefa de campaña

Tras la emisión de la entrevista, Carolina García, la ex jefa de campaña de Oliva, emitió un comunicado en el que sostuvo que “no tuve responsabilidad alguna en la rendición electoral, ni en primera ni en segunda vuelta”.

Asimismo, argumentó que “el trabajo de rendir los dineros utilizados y la solicitud de reembolsos es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata”.

Finalmente, García advirtió que “si la excandidata y su círculo continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas, me veré obligada a tomar acciones legales”.

